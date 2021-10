Kitart a derűs idő

Derűs, napsütéses időre számíthatunk a következő napokban is, a hajnalok azonban egyre hűvösebbek lesznek - olvasható ki az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzéséből. Az ország keleti részeiben akár -6 fokig is csökkenhet éjszaka a hőmérséklet.

Napos időre számíthatunk

Szerdán országszerte túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható északon némi fátyolfelhőzettel. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére általában 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, ekkor a fagyzugokban már gyengén fagyhat is.

Sok napsütésre számíthatunk a következő napokban. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Csütörtök délelőtt az ország több pontján felhős lehet az ég, délután az ország nagy részén már szinte zavartalan napsütés valószínű. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél többnyire mérsékelt lesz, de Sopron térségében megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.

Az éjszaka képződő ködfoltok feloszlását követően pénteken túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk. A délkeleti, keleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, Sopron környékén azonban élénk lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Hasonlóan derűs időnk lesz a hétvégén is, az előrejelzés szerint szombat délután akár 17 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Vasárnap főleg a nyugati országrészben lesz felhős az ég, az ország nagy részén még több órára is kisüthet a nap.