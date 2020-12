Kifejezetten kellemetlen idő lesz

Kedden borult, párás, főként a nyugati határnál kezdetben foltokban ködös időre készülhetünk - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Tartósan rossz látási viszonyok a felhőbe burkolózó hegyvidéki tájakon lehetnek, legfeljebb északnyugaton van kis esély a felhőzet átmeneti felszakadozására. Szitálás továbbra is előfordulhat. Általában gyenge marad a légmozgás, de a Kisalföldön megélénkül, Sopron környékén megerősödik a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 6 fok között várható, késő estére 0 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Rossz idő lesz a következő napokban. Fotó: Getty Images

Szerdán nagyrészt borult időre kell számítani, csak kis területen süthet ki a nap, a rétegfelhőzet felett délutántól a középső és magasabb szinteken is megnövekszik a felhőzet nyugat felől. Tartósabban ködös területek is lehetnek. Szórványosan várható csapadék: szitálás, délutántól kisebb eső is, illetve éjszaka, hajnalban néhol ónos szitálás alakulhat ki. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.