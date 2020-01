Kettészakadt az ország időjárása

A megszokottnál enyhébb, napsütéses idővel indítottuk a 2020-as évet, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint azonban a napsütéses időnek már nem örülhetünk sokáig. Szombaton országszerte csapadékra, helyenként havazásra számíthatunk, illetve lehűlés is érkezik.

Kilenc fok különbség az ország keleti és nyugati vége között

Csütörtök délután az ország nyugati felében, a Duna vonaláig derűs, napsütéses idő várható, helyenként a hét fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A keleti országrészben azonban egészen máshogy alakul az időjárás, itt a napi középhőmérséklet alig éri el a nulla fokot, az ukrán határ környékén pedig -2 fokos maximumot jósolnak a meteorológusok. Az éjszaka képződött köd és rétegfelhőzet kiterjedése napközben fokozatosan csökken ugyan, de az Északi-középhegység környezetében, az Alföld északi és keleti részén tartósabban megmaradhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

Hűvös, csapadékos idő várható a hétvégén. Fotó: iStock

Hasonlóan kettős időjárásra számíthatunk pénteken is. Éjszaka nagy területen alacsony szintű rétegfelhőzet, illetve köd képződik, amelynek egy része napközben feloszlik (nagyobb eséllyel délen és nyugaton), és arrafelé hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, másik része ugyanakkor tartósan megmarad. Csapadék nem várható, illetve mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +5 fok között valószínű, a tartósan borult, ködös tájakon lesz napközben a hidegebb.

Szombaton az ország nagy része felett erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, havas eső, az északi országrészben pedig havazás is várható napközben. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -6, a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +8 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb. Hasonlóan csapadékos és felhős idő várható vasárnap is, a Dunántúlon ráadásul a szél is felerősödik.