Kettészakad az ország időjárása

Péntek délelőttig többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, ekkor főként a Dunától keletre és a Dél-Dunántúlon lehet gyenge-közepes intenzitású eső - tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután északnyugat felől a Dunántúlon felszakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ott egyre inkább csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. A Dunától keletre viszont még ekkor is borult marad az ég és eshet az eső, északkeleten az ég is döröghet. Az északias szél több helyen megélénkül, napközben a nyugati megyékben meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul.

Késő estére 14, 17 fok közé hűl le a levegő. Az éjszaka folyamán pedig a Dunától keletre és északon továbbra is borongós idő várható, főképp az Alföldön hajnaltájt kiadós esőre kell számítani, bár a területi eloszlása nagyon bizonytalan. A Dunántúl nagyobb részén viszont szakadozott lesz a felhőzet, és az este megszűnő záporok után száraz idő valószínű. Az északias szél helyenként élénk marad. A hőmérséklet késő este 14 és 17, hajnalban 11 és 16 fok között alakul.

A keleti országrészben egész hétvégén szükségünk lesz az esernyőre. Fotó: Getty Images

Hűvös, esős lesz a hétvége is

Szombaton a Dunántúlon és a középső tájakon a néhány órás napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, szórványosan záporok, zivatarok alakulnak ki. Keletebbre haladva ugyanakkor egyre zártabb, vastagabb lesz a felhőtakaró, és a keleti határvidéken tartós eső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon sok helyütt erős, zivatarok környezetében viharos széllökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.

Vasárnap már valamivel barátságosabb arcát mutatja majd az időjárás: a több-kevesebb napsütés mellett közepesen és erősen felhős időszakok, illetve területek egyaránt lehetnek. Szórványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ugyanakkor zivatarban átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.