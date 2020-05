Kettészakad az ország időjárása

Felhős, csapadékos időt jósol a következő napokra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Előrejelzésük szerint szerdán napközben még többnyire borús marad az ég, az ország északi részén szórványosan kisebb eső, zápor valószínű, néhol az ég is megdörrenhet, délebbre inkább csak elvétve alakulhat ki csapadék. A délies szél több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 26 fok között alakul. Nagy különbség lesz az északi és déli országrész között: északon lesz a hűvösebb, 13-14 fokra számíthatunk, dél felé haladva pedig egyre melegebb az idő, akár 26-27 fokot is mérhetünk. Késő estére általában 10 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Szeles, borús időnk lesz

Csütörtökön már országszerte több ponton is előbújik a nap, majd délután északon megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Estétől főként északon növekvő eséllyel várható eső, zápor, délen és keleten egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél is egyre nagyobb területeken erősödik fel, a Tiszántúlon helyenként viharos erejűvé. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 30 fok között várható, északnyugat felől délkelet felé haladva lesz egyre melegebb.

Nem árt, ha nálunk lesz az esernyő a következő napokban. Fotó: Getty Images

Péntek éjszaka többfelé alakul ki eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar, napközben főként északon lehet helyenként záporeső. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 27 fok között várható, de a tartósabban felhős, csapadékos északi tájakon néhány fokkal hűvösebb lesz. Hasonlóan alakul az idő a hétvégén is, felhős, csapadékos időjárásra készülhetünk. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, vasárnap 25 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.