Kedden jön a "hidegfront"

Hétfőn túlnyomóan derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly- és fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36, késő este 22 és 30 fok között valószínű – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Kedden kissé hidegebb lesz, ami nagyjából 30 Celsius fokos hőmérsékletet jelent. Fotó: Getty IMages

Este a Dunántúlon egyre többfelé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, az éjszaka második felében már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul, átmenetileg megerősödik a szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 21 fok között, de a hidegre érzékeny részeken alacsonyabb, míg a felhősebb nyugaton magasabb értékek is előfordulhatnak.

Kedden érkezik egy hidegfront, de többfelé továbbra is 33 Celsius-fok körüli csúcsértékek várhatók. A hétvégén mérséklődhet érdemben az elmúlt napokban tapasztalt hőség, akkor már jellemzően 30 fok körül, sok helyen az alatt alakulnak a maximumok. A héten a napsütés mellett többször várhatóak szórványosan záporok, zivatarok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.