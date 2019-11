Jön az eső

Reggel az ország döntő részén még borult lesz az ég, néhol ködfoltok is lesznek. Napközben ugyan az Alföldön szakadozik, csökken a felhőzet, rövidebb-hosszabb napos időszakok is lehetnek arrafelé, másutt azonban marad a borult idő - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) keddi előrejelzésében.

Szerdára megérkezik az eső. Fotó: iStock

Mint írják, csapadék nem valószínű, s a légmozgás is többnyire mérsékelt marad, legfeljebb néhol élénkül meg a délkeleti, déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Késő estére 2 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Gyenge fagy

Fokozatosan az éjszaka első felében az Alföldön is újra beborul az ég, így hajnalra szinte országszerte rétegfelhőzet borítja majd be az országot. Párássá válik a levegő, ám csapadék nem valószínű. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de néhol gyenge fagy is előfordulhat.

Marad az enyhe idő

A nap első felében még kisebb körzetekben rövid időre kisüthet a nap, majd fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Eleinte a ködös tájakon fordulhat elő néhol szitálás, esetleg ónos szitálás, majd a délutáni óráktól egyre többfelé ered el az eső. A déli, délkeleti szél megélénkül, elsősorban az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul.