Jön a 30 fok

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak a nyugati, délnyugati határvidéken lehet kevés napsütés csütörtökön. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint, több helyen lehet ma időszakos eső, zápor, északkeleten hullhat a legtöbb csapadék. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, nyugati szél, amely estére mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. Késő estére 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Győr-Szeged tengely lesz a választóvonal

Éjjel közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, főként a Dunántúlon lehetnek átmeneti elvékonyodások, szakadozások a felhőzetben. A Győr-Szeged vonaltól keletre számíthatunk többfelé esőre, záporra. A reggeli órákra az északkeleti országrész fölé mozdul a csapadék tengelye. A délnyugati, nyugati szél jobbára mérsékelt marad, de a Tiszántúlon időnként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul.

Bár nem árt magunkkal vinni az esernyőt, a következő napokban ritkábban lehet rá szükségünk, sőt a nap is kisüthet. Fotó: Getty Images

Csak elvétve lehetnek záporok

Pénteken egyre többfelé elvékonyodik a felhőzet, de továbbra is sok magasszintű felhő lesz az égen, emellett gomolyfelhők is képződnek. Északkeleten ugyanakkor kisebb körzetekben tartósan felhős maradhat az ég. A csapadékhajlam csökken, csak néhol fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között várható északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel.

Egy fél napig jó idő lesz

Szombaton a nap nagyobb részében fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel. A délután második felétől azonban a Dunántúlon erőteljes felhősödés kezdődik, és arrafelé egyre nagyobb területen várható zápor, zivatar, néhol heves zivatar sem kizárt. Főleg a Dunántúlon lesz viharos a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között várható északkeleten az alacsonyabb, délen a magasabb értékekkel.

Visszatér a csapadékos idő

Éjszaka átmenetileg erősen felhős lesz az ég, és sokfelé várható zápor, zivatar, majd vasárnap hajnaltól nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, ezzel együtt megszűnik a csapadék. A Tiszántúlon ugyanakkor estefelé ismét megnövekszik a felhőzet, és újraképződik a csapadék. A déli, délnyugati szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos környéki lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul a Tiszántúlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között valószínű.