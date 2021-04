Jön a 21 fok, mutatjuk, mikor

Csütörtökön napközben egy felhőtömb halad kelet felé, illetve gomolyfelhők is képződnek, de a legtöbb helyen több órára kisüt a nap - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Több helyen - délnyugaton kisebb eséllyel - alakulhat ki zápor, hózápor, esetleg zivatar is lehet. Emellett reggel az Észak-Dunántúlon havazhat is. Késő délután, estefelé megszűnik a csapadék, a felhőzet is jelentősen csökken. Az északnyugati szél ismét nagy területen erősödik meg, néhol viharossá is fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul, késő estére -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hétvégére felmelegszik az idő. Fotó: Getty Images

Ilyen idő lesz pénteken

Pénteken sok napsütésre számíthatunk, melyet kevés gomoly-, majd egyre több fátyolfelhő zavarhat. Csapadék nem várható, a déli, délnyugati szél megélénkül, főként a Dunántúlon több helyütt megerősödik. A maximumhőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.

Hétvégén 20-21 fok is lehet

Szombaton fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik. A hajnali -4, +4 fokról délutánra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak délnyugatról északkelet felé, emellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Néhol előfordulhat futó zápor, a déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 0 és +8, délután 14 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.