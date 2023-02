Humánmeteo: Jön a melegfront és a koncentrációzavar

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint megszaporodhatnak a már eddig is gyakori és erős tünetek!

koncentrációzavart is okozhat a melegfront. Fotó: Getty Images

Csütörtökön nyugat felől gyenge melegfronti hatás várható, a légköri helyzet miatt a melegfrontra érzékenyek tüneteik erősödésére számíthatnak. Tompulnak a reflexek, növekszik a balesetveszély. A középső és a nyugati, északnyugati tájakon élőknél jelentkezhetnek erősebben a tünetek. Elsősorban migrénes fájdalom léphet fel, főként a délutáni órákban.

A frontérzékenyeknél a napokban gyakoribbá váltak az alvászavarok, napközben is jellemző ilyenkor a fáradtság és tompaság. Gyulladásos panaszaid, például az ízületi gyulladások is erősödhetnek, és igaz ez a reumatikus tünetekre is, amik most egyébként is intenzívek lehetnek. A csökkent koncentrálóképesség az egész napodra rányomhatja a bélyegét. A napos időszakok inkább csak keleten, a nap első felében segíthetnek a hangulat javításában.

