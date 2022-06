Jön a hőség, akár 32 fok is lehet

Szerdán keleten is csökken a felhőzet, legkésőbb a déli órákra ott is megszűnnek a csapadékgócok. Ezt követően már nem várható csapadék – olvasható a Kiderül előrejelzésében. Jellemzően fátyolfelhős, helyenként szűrt napsütéses időre számíthatunk, emellett gomolyfelhők is képződnek. Késő este a nyugati, északnyugati határszélre záporok, zivatarok sodródhatnak be, a nyugati, északnyugati szelet élénk széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken akár 32 fok is lehet

Csütörtökön alapvetően több órára kisüt a nap a fátyolfelhők mellett, de erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés is. Szórványosan – a Dunántúlon nagyobb számban – várható zápor, zivatar, a délnyugati megyékben egy-egy heves zivatar sem kizárt. A déli, majd északnyugati szél helyenként megélénkülhet, zivatarban megerősödhet. A délutáni órákban 25, 31 fokot mérhetünk.

Pénteken nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet, és gomolyfelhők is képződnek, ennek ellenére sok napsütésre számíthatunk. Helyenként zápor, zivatar is előfordulhat, az általában északi, északkeleti szél pedig többfelé megélénkülhet. A hajnali 11, 17 fokról 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.