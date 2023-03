Humánmeteo: jön a hidegfront és az inszomnia

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint ez az újabb hidegfront is nagyon megterhelő lesz. Szerdán ugyanis ismét hidegfront alakítja a légköri helyzetet, ami az erős széllel együtt extra terhelést ró a szervezetre. Szinte mindenkinél lehetnek kisebb-nagyobb tünetek, nem csak a frontra érzékenyeknél.

Nehezebb lehet az elalvás. Fotó: Getty Images

Megerősödő, sőt, sokfelé viharossá fokozódó széllel érkezik a front, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik az előző napokhoz képest. Általános lehet a fejfájás, gyakori a nyugtalanság, az éjszakai órákban pedig alvászavarok is felléphetnek. Némileg megnövekszik a szívinfarktus kockázata, a kismamáknál előfordulhatnak erősebb görcsök, emellett a szívbetegek állapota is romolhat. Mindenkinek sok pihenés ajánlott, ha lehetősége van rá, akkor a fizikailag és a szellemileg megterhelő tevékenységeket is kerülje ezen a napon.

Nézze meg a meteogyógyász® mai videós tanácsát: rendkívül megterhelő kora tavaszban van részünk, ami a folyamatosan érkező frontok miatt lényegesen rosszabb az ilyenkor szokásosnál! Pedig ez az időszak egyébként is egyike az év legtöbb humánmeteorológiai® terheléssel járó időszakának. Vihar, hózápor, zuhanó hőmérséklet! Veszélyes hidegfront érkezik! Vegye komolyan a meteogyógyász® figyelmeztetését! (x)

