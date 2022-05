Jéggel kísért zivatarokra adtak ki figyelmeztetést

Több-kevesebb időre országszerte kisüthet ma a nap, de fátyolfelhőkre és sokfelé erőteljes gomolyfelhő-képződésre kell számítani - írja a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Szórványosan várható zápor, és mint az az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelző rendszerében olvasható, a délelőtti óráktól - nagyobb számban az ország északi felén - ismét kialakulhatnak zivatarok. Kezdetben főként az Északi-középhegységben és az Észak-Dunántúlon, majd később az Alföldön is kísérheti villámlás a záporokat. Emellett lokálisan intenzív csapadék és apró szemű jég is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között valószínű.

Többnyire felhős, esős időjárásra számíthatunk az előttünk álló hét folyamán. Fotó: Getty Images

Számottevő változás a hét további részében sem várható. Kedden és szerdán erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők zavarják majd a napsütést, és kedden szórványosan, szerdán már többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél általában mérsékelt marad, de zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. A nappali maximumok 19 és 25 fok között alakulnak.

Ami a hét második felét illeti, csütörtökön a gomoly- és fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütésben is reménykedhetünk. Ezzel együtt továbbra is többfelé lehetnek záporok, zivatarok, és néhol a délies szél is megélénkülhet. A hajnali 6-11 fok közötti minimumok után a délutáni órákra 20-26 fokig melegszik a levegő. A nappali csúcshőmérsékletek pénteken is hasonlóan magasak lesznek, de eközben délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és erősen felhős idő valószínű. Többfelé előfordulhat záporeső, zivatar.

Szombaton és vasárnap erősen felhős lesz az ég, a felhősödést pedig szórványosan zápor, zivatar is kísérheti. Helyenként megélénkül az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 23, vasárnap 16 és 21 fok között alakul.