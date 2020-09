Jégeső és zivatarok várhatóak

Délelőtt a középső országrészben, később másutt is szakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. A nap első felében a zivatarok egyre inkább a keleti, északkeleti megyékre korlátozódnak, köztük már csak kisebb eséllyel fordulhatnak elő heves zivatarok, ám az ország keleti felére továbbra is érvényes az emiatt kiadott első fokú riasztás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) figyelmeztetése szerint a zivatarokat viharos (áltag 60-90 km/h) széllökés és jégeső kísérheti, illetve intenzív csapadék is társulhat hozzájuk.

A zivatarokat néhol jég és erős széllökések is kísérhetik. Fotó: Getty Images

Viharossá fokozódik a szél

A kiterjedtebb csapadékzóna a délelőtti, kora délutáni órákban az északkeleti, keleti határvidéket is elhagyja, de mögötte szórványosan előfordulhat záporeső, eső, helyenként zivatar is lehet. A Duna vonalától nyugatra az északnyugati, nyugati, keletre pedig a délnyugati szél lesz több helyen erős. A Dunántúlon és a Zemplénnél néhol viharossá fokozódhat a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 21, keletebbre 21 és 27 fok között alakul. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Hat fokig is hűlhet a levegő

Éjjel az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, de főként az északkeleti, keleti tájakon erősebben felhős területek is lehetnek, és ott néhol előfordulhat gyenge záporeső, eső. Általában az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon a délnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. A hőmérséklet hajnalban 6 és 14 fok között alakul. Szerdán kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett általában sok napsütés várható, csupán északon, északkeleten lehet több a felhő. Arrafelé helyenként zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 25 fok között alakul.