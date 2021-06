Jégeső csaphat le délután

Péntek délig még kiélvezhetjük a napos időt, délutántól viszont már egyre több felhőt láthatunk az égen. Több helyen zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél élénk lesz, a zivatarokat erős, viharos - akár 100 km/h-t meghaladó - széllökések kísérhetik. Délután főként a Nyugat-Dunántúlra érkezhetnek intenzív zivatarok, estefelé a déli megyékben, a Dunántúl keleti részén, a főváros térségében és az Alföldön, az éjféli órákban pedig a Tiszántúlon számíthatunk csapadékra - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.

Az ország egyes részein végre megszűnik a kánikula. Fotó: Getty Images

Keleten továbbra is kitart a hőség

Az északnyugati, nyugati tájakon megszűnik a kánikula, de országosan még így is 28 és 38 Celsius-fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet. Keleten továbbra is kitart a hőség, és késő estére is csak 20-27 fokig hűl a levegő. Máshol viszont 14 és 21 fok között alakul a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet.

h i r d e t é s

Mire számíthatunk hétvégén?

Szombaton még bárhol előfordulhat eső, délután főként az északkeleti országrészben lakók számíthatnak záporra, zivatarra. Az északnyugati, északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 14-21 fokot mutathatnak majd a hőmérők, délutánra viszont már 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap ismét sok napsütés teszi szebbé a napunkat, de néhol még előfordulhat eső. A hőmérséklet hajnalban 13 és 19, a délután legmelegebb óráiban pedig 27 és 32 fok között alakul.