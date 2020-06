Jégeső csaphat le

Országszerte több megyében is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre a közelgő zivatarok miatt. Előrejelzésükben azt írták: reggeltől, kora délelőttől a Dunától keletre, főként északkeleten várhatók többfelé záporok, egy-egy heves zivatar is lehet. A zivatarokat nagyobb méretű jég, viharos kifutószél (jellemzően 70-90 kilométer/órás, de egy-egy helyen 90 kilométer/óránál erősebb is lehet), és esetleg felhőszakadás-szerű csapadékhullás kísérheti. A szél helyenként a Dunántúlon is viharossá fokozódik.

Zivatarokra és jégesőre is számíthatunk. Fotó: Getty Images

Zivatarveszély miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki másodfokú, Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést.

A legmagasabb hőmérséklet általában 22-28 Celsius-fok között alakul, de északkeleten néhol 19-21 fok is lehet. Késő estére 15-21 fok közé hűl a levegő.

Szeszélyes lesz a hétvégi idő

Záporokra pénteken is számítani kell, elsősorban a Duna vonalától keletre. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik, majd délután a Kisalföldön északnyugatira fordul, megerősödik, majd mindenütt mérséklődik a légmozgás. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 27 fok között alakul.

A hétvégi időjárás is változékony lesz. Az előrejelzések szerint szombaton gomolyfelhős, napos időre számíthatunk 22 és 26 fok közötti nappali hőmérséklettel. Vasárnap azonban elszórtan ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok és a délnyugati szél is megerősödik.