Jégeső kíséretében törnek be a zivatarok

Pénteken az ország nyugati fele, kétharmada fölé egyre több és vastagabb felhőtömb sodródik, és előbb a nyugati, majd délután, estefele a középső tájakon is egyre többfelé számíthatunk heves záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadás, jégeső kíséretében – olvasható a Kiderül előrejelzésében. A Tiszántúlon ugyanakkor alapvetően napos, fátyolfelhős idő valószínű, és kicsi a csapadék kialakulási esélye. A délkeleti szelet már nagyobb területen kísérhetik élénk, erős lökések. Zivatarok környezetében viharos, erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet jobbára 34 és 40 fok között valószínű, késő este nyugaton 20, keleten 30 fok körül alakulnak az értékek.

Esővel érkezik meg a várva-várt lehűlés. Fotó: Getty Images

Így alakul a hétvége

Szombaton erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, amelyből több helyen előfordul zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is. A legtöbb napsütés a keleti, északkeleti országrészben várható. Nagy területen megerősödik az északi, északnyugati szél, zivatarban viharos széllökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26, 31 fok között alakul, de északkeleten, keleten helyenként 32, 35 fok is lehet.

Vasárnap többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás kíséretében. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20, 25 fok között várható, de a kevésbé csapadékos tájakon 26, 30 fokot is mérhetünk.

Milyen lesz a hétfő?

Hétfőn többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás kíséretében. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20, 25 fok között alakul, de a kevésbé csapadékos tájakon 26, 30 fok is lehet.

