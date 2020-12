Jég- és hótakaró borulhat az országra

Szerdán délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. A Dunántúlon több és vastagabb lesz a felhőzet, kelet, északkelet felé haladva ugyanakkor egyre kevesebb felhőre, több napsütésre számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint, számottevő csapadék délutánig nem valószínű, késő délutántól, estétől azonban a délnyugati, nyugati tájakon már előfordulhat helyenként gyenge vegyes halmazállapotú csapadék: a nyugati határvidéken havazás, havas eső, másutt inkább ónos eső, fagyott eső. A keleties szél néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű. Késő estére általában +1 és -5 fok közé hűl le a levegő.

Az ország több területén várható csapadék, ami lehet akár eső, hó, ónos vagy fagyos eső is.

Néhol kiderülhet az idő

Estére az ország nyugati felében számíthatunk több és vastagabb felhőtakaróra, míg keletebbre vékonyabb, szakadozottabb lesz a felhőzet, ott átmenetileg derült tájak is lehetnek. A Dunántúl nyugati felében több helyen valószínű vegyes halmazállapotú csapadék: az ónos eső és a fagyott eső mellett főként a nyugati, északnyugati határvidéken havazás, néhol eső is lehet. A délkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és -6 fok között várható, de északkeleten ennél hidegebb is lehet.

Akár 8 fok is lehet délkeleten

Csütörtökön a Dunántúlon többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, keleten szakadozottabb felhőzet valószínű, ott néhány órás napsütés is lehet. A Dunántúlon, majd a középső országrészben egyre többfelé várható csapadék; a nyugati határvidéken havazás, havas eső, a délnyugatin ónos eső, másutt eső valószínű. A délkeleti, keleti szél több helyütt megélénkül, a középső országrészben meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -1 és +6 fok között valószínű, de délkeleten 7, 8 fok is lehet.