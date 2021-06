A metróvonalak területén lévő ivókutak is szabadon használhatóak.

Vízvételi és hűsítőpontokat állított fel Budapest legforgalmasabb helyszínein a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a járatokon pedig fokozottan használják a klímaberendezéseket.

Ivókutak, hűsítőszigetek

A társaság kedden az MTI-vel azt is közölte, hogy a BKV Zrt.-vel együttműködésben ivókutakat állítottak fel a metróvonalak területén. Idén 12-vel több,34 ivókút áll a fővárosiak rendelkezésére. Emellett a BKK tíz ügyfélközpontjában is található vízvételi pont, amelyet a városban közlekedők szintén szabadon használhatnak. Hozzátették: a BKK Futár applikációján többi között az ivókutak láthatóságát is be lehet állítani, hogy az utazók a lehető leghamarabb megtalálják a legközelebbi ivókutat. A BKK közlése szerint a fővárosi önkormányzat a kerületi önkormányzatokkal együttműködve két hűsítőszigetet is létrehozott a Boráros téren és a Baross téren. Ezeken a helyszíneken napenergia által hajtott ventilátorok és növények segítik könnyebben elviselni a hőséget.

Nem enyhül az idő Fotó: Getty Images

Fokozott klímaellenőrzést is elrendelt a BKK a járatokon, valamint nyomatékosan felhívja a járművezetők figyelmét a klímaberendezés használatára. A BKK tudatta azt is, hogy a hőségriadó idején biztosítja a járművezetők leváltását vagy félreállási lehetőségét, illetve megfelelő mennyiségű védőitalt és több pihenőidőt ad nekik. A járművezetők, a jegyellenőrök és a metró beléptető személyzete a rendkívüli melegre tekintettel rövidnadrágban is végezheti munkáját.

Kedden 0 órától életbe lépett a Müller Cecília országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriadó, amely csütörtök éjfélig lesz érvényben.