Itt számíthatunk havas esőre, hószállingózásra

Kedden napközben fokozatosan javulnak a látási viszonyok: a rétegfelhőzet feloszlása után sokfelé kisüt a nap, de a nyugati megyékben lehetnek tartósan borult, párás körzetek is - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A Dunántúlon megélénkül a délkeleti szél, amelyet egy-egy erős széllökés is kísérhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többségében 10, 12 fok között valószínű, késő estére -2 és +7 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön havas eső, hószállingózás is lehet. Fotó: Getty Images

Szerdán ónos szitálás is előfordulhat

Szerdán a köd, illetve rétegfelhőzet egy része napközben is tartósabban megmaradhat. Több-kevesebb napsütés főleg az Alföldön és az északkeleti megyékben valószínű, délutántól a délnyugati tájakon helyenként megvastagodhat a felhőtakaró. Az ország bizonyos részein szitálás, hajnalban és estétől az északkeleti vidékeken néhol ónos szitálás is előfordulhat, illetve estétől délnyugaton helyenként eső is eshet. A kora délutáni órákban 5, 11 fok között alakul a hőmérséklet.

Havas eső, hószállingózás csütörtökön

Csütörtökön a köd, illetve rétegfelhőzet ritkul, de egy hidegfront szakadozott felhőzete is átvonul felettünk. Mögötte lehetnek napos időszakok, ám főleg északkeleten számíthatunk arra, hogy megmaradhatnak erősebben felhős területek. Éjjel északnyugat felől újabb frontfelhőzet érkezhet. Szórványosan előfordul szitálás, főleg keleten, északkeleten helyenként eső, zápor is - sőt, az északkeleti határnál néhol ónos szitálás, havas eső, hószállingózás sem kizárt. A hajnali -3, +6 fokról 4 és 11 fok közé emelkedik a hőmérséklet.