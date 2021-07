Itt szakadhat le az ég a következő napokban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Azzal is számoljunk viszont, hogy délutánig kevés helyen, majd kora estétől a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten nagyobb számban alakulnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati szél főleg az Észak-Alföldön lesz erős, a Dunántúlon ugyanakkor már északnyugati szél fújhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak! Északnyugatra már megérkezik az enyhülés, de keleten, délkeleten még kitart a hőség: a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul, késő estére 22 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.

Több helyen készülhetünk záporra, zivatarra. Fotó: Getty Images

Hogy alakul a csütörtök?

Csütörtökön a sok napsütés mellett többfelé erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható némi fátyolfelhőzettel. Szórványosan zápor, helyenként zivatar is előfordulhat, utóbbira napközben a keleti, északkeleti országrészben lesz a legnagyobb esély. Az északnyugati, nyugati szelet élénk vagy erős lökések kísérik, zivatar környezetében a szél viharossá is fokozódhat. 26 és 32 fok közé melegedhet fel a levegő, északnyugaton az alacsonyabb, keleten a magasabb értékekkel.

Erre számíthatunk pénteken

Pénteken is hasonló idő lesz, mint csütörtökön: a sok napsütés mellett napközben felhők is feltűnnek az égen. Szórványosan záporeső, helyenként zivatar is kialakulhat, de leginkább az északkeleti, illetve a nyugati, délnyugati országrészben. Az északnyugati szelet élénk, többfelé erős, zivatarban viharos széllökések kísérhetik. A hétvége előtti utolsó napon a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18, a maximum-hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.