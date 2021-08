Itt lesznek zivatarok a következő napokban

Kedden a többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, és főleg az ország északi felében alakul ki napközben zápor. Sőt: az északkeleti megyékben helyenként zivatar is előfordulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Számítsunk arra is, hogy többfelé megerősödik a nyugati, északnyugati szél, ami estétől északira fordul. Zivatarok környezetében a szél viharossá is fokozódhat! 22, 27 fok közötti maximumokat mérhetünk, keleten, délkeleten lesz a melegebb.

Nem maradunk eső nélkül a következő napokban. Fotó: Getty Images

Milyen lesz a szerda?

Szerdán az ország nagyobb részén fátyolfelhők zavarhatják meg a napsütést, gomolyfelhőkre elsősorban a Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén számíthatunk. A legtöbbet az északnyugati, északi megyékben élők élvezhetik a napsütést. Helyenként előfordulhat zápor, többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik az északi szelet. A csúcsérték 20 és 25 fok között lesz.

Előrejelzés csütörtökre

Csütörtökön az ország nagy részén többórás napsütés valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel, a délutáni, esti órákban azonban északnyugat felől egy hidegfront összefüggőbb felhőzete húzódhat egyre beljebb. Bár napközben az ország nagy részén még nem lesz számottevő csapadék, a késő délutáni, esti óráktól nyugat, északnyugat felől egyre több helyen eleredhet az eső - záporeső, egy-egy zivatar is előfordulhat. A nyugati, északnyugati szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.