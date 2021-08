Itt lesz a legnagyobb eséllyel zápor, zivatar

Szerző: HáziPatika 2021. augusztus 2. 08:33

A következő napokban is folytatódik a kissé elviselhetőbb idő: bár sokat süt majd a nap, felhőkre is készülhetünk, illetve az ország bizonyos részein zápor, zivatar is előfordulhat. Részletes előrejelzés szerdáig.

