Itt kell készülni zivatarokra

Kedden észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely később felszakadozik, és egyre inkább gomolyossá válik - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Szórványosan valószínű zápor, zivatar. Északkeleten átmenetileg zárt is lehet a felhőtakaró, arrafelé eső is előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon több helyen lesz erős, de záporok, zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 23 fok között valószínű, de északkeleten néhol kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Északkeleten átmenetileg zárt is lehet a felhőtakaró, arrafelé eső is előfordulhat. Fotó: Getty Images

Szerdán erőteljes nappali gomolyfelhő-képződésre számíthatunk legalább néhány órás napsütéssel. Elszórtan valószínű zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a délnyugati, nyugati országrészben. Az északnyugati, nyugati szél napközben többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.