Itt kell készülni havazásra

Hétfőn a Dunántúlon több-kevesebb napsütésre számíthatunk, de délelőtt a Dunától keletre még több lesz a felhő, és helyenként havazás is lehet, majd délután ott is felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul, késő estére 0 és -6 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hétfőn több helyen lehet számítani havazásra. Fotó: Getty Images

Kedden reggel, délelőtt még nagyrészt borult, párás idő lesz, napközben azonban délkelet, kelet felől csökkenhet a rétegfelhőzet kiterjedése. Számottevő csapadék nem lesz, de helyenként előfordulhat hószállingózás. A déli szél csak a Kisalföldön élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.

A szerdai nap időjárása

Szerdán napközben főleg északkeleten vékonyodik a rétegfelhőzet, feloszlanak a ködfoltok, több-kevesebb napsütés is lehet a fátyolfelhők mellett, azonban délnyugat felől megkezdődik a felhőzet vastagodása. Kora délutánig nem valószínű csapadék, késő délutántól, estétől viszont délnyugat felől havazás kezdődhet (este, éjjel a déli megyékben helyenként havas eső, ónos eső is lehet). Az északkeleti szél a Dél-Dunántúlon időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -8 fok között valószínű, de a kevésbé felhős északkeleti részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.