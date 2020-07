Itt csapnak majd le zivatarok

Hétfőn a pára- és ködfoltok hamar feloszlanak, a keleti országrészben lévő vastagabb felhőzet pedig felszakadozik, a nap nagy részében már gomolyfelhős, napos időre van kilátás - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután elszórt jelleggel alakulhat ki záporeső, de az Északi-középhegység térségében, az Észak-Alföldön, valamint az Alpokalján zivatar is lehet.

A többnyire mérsékelt északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható, késő estére 18, 23 fokra hűl le a levegő.

Az ország bizonyos részein zivatarok csaphatnak le. Fotó: Getty Images

Kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből napközben az északkeleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Estefelé a nyugati tájakon is növekszik a felhőzet, és estétől már ott is előfordulhat csapadék. A változó irányú szél csak ritkán élénkül meg, átmeneti szélerősödés zivatar környékén lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható.