Ismét tikkasztó forróság lesz

Nem véletlenül lépett életbe szerdától egy újabb hőségriadó: az elkövetkezendő napokban ismét tikkasztó melegre számíthatunk napközben. Szerdán délután 32 és 38 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, és késő estére is csak 22 és 29 fok közé hűl le a levegő - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.

Fürdőzők a kánikulában a balatonfenyvesi szabadstrandon. Fotó: MTI/Varga György

Megélénkül a szél, eső viszont nem várható

A nappali középhőmérséklet az ország nagyobb részén 25-26 fok, a Dunántúlon és az Alföld nyugati felén pedig 26-27 fok felett alakul majd. Számíthatunk a déli, délkeleti szél megélénkülésére is, csapadék viszont nem várható. Hajnalban többnyire 15 és 23 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

Csütörtöki és pénteki kilátások

Csütörtökön is leginkább derült időre számíthatunk, csak nyugaton takarhatja el néhány felhő az eget. A nyugati határ közelében egy-egy zápor sem zárható ki. A délkeleti szél élénkké válik - elsősorban a Dunántúlon -, Sopron és a Fertő környékén pedig erős lökések is előfordulhatnak. Továbbra is kitart a forróság, a napi csúcsérték 33 és 39 fok között alakulhat.

Pénteken már több helyen felhős lehet az ég, de a napsütésről továbbra sem kell teljesen lemondanunk. A legtöbb napfényre a Tiszántúlon élők számíthatnak a hét utolsó munkanapján. A nyugati és a középső országrészben záporok, zivatarok is lehetnek. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon északira fordul és felerősödik, zivatarok idején viharos széllökésekre is készülhetünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 17-24, míg a maximum-érték 30-37 fok körül várható.