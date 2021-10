Ismét elromlik az idő

Északnyugat felől fokozatosan csökken ma a felhőzet, és délelőtt már a keleti országrészben is megszűnik az összefüggő csapadék. Ezzel együtt napközben még kialakulhat helyenként gyenge eső, zápor. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Éjszaka aztán északnyugat felől újabb felhősáv éri el az országot, és reggelre a középső országrészig húzódik. Elsősorban a Dunántúlon, a főváros tágabb környezetében, illetve Nógrádban lehet ebből kisebb eső, zápor. A levegő hőmérséklete késő estére 5-11, hajnalra 2-7 fokig hűl vissza, ugyanakkor a szélvédett, kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb, akár gyenge fagy is lehet.

Változóan felhős és csapadékos, de kifejezetten őszies napok állnak előttünk. Fotó: Getty Images

Holnap nyugat felől vastagabb felhők érkeznek fölénk, emiatt elsősorban az Alföldön, illetve a Kisalföld térségében csak rövidebb időszakokra süthet ki a nap. Szórványosan valószínű eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt, sőt a hegyekben esetleg hózápor is lehet. Megélénkül, az Északnyugat-Dunántúlon meg is erősödik az északi, északnyugati szél. Napközben a hőmérséklet 9-15 fokig emelkedik. Csütörtökön zömében gomolyfelhős időre számíthatunk többórás napsütéssel, de reggel még főként keleten lehetnek felhősebb körzetek is, valamint néhol előfordulhat egy-egy zápor. A szélvédett területeken hajnalra átmeneti ködfoltok képződhetnek. Napközben sokfelé megélénkül az északi szél. A hőmérséklet a hajnali 0-5 fok közötti minimumok után 9-13 fok között csúcsértéket érhet el délutánra.

Ami a hét végét illeti, pénteken általában gyengén vagy közepesen felhős idő várható többórás napsütéssel, csapadék nélkül. Hajnalban ismét számítani lehet ködfoltokra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a szélvédett tájakon mínusz 1-3 fokot is mérhetnek. A nappali maximumok 10 és 15 fok között várhatóak. Szombaton szakadozott frontfelhőzet vonulhat át felettünk, mögötte a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződhetnek. Néhol záporeső előfordulhat, továbbá sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi szél. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 9 fok között, a kevésbé felhős, szélvédett tájakon fagypont körül alakul. Napközben 10-14 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.

Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős idő várható többórás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, de hajnalban helyenként köd képződhet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali mínusz 3 és plusz 5 fok közötti értékekről jobbára 9 és 14 fok közé emelkedik a hőmérséklet napközben.