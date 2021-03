Ismét elromlik az idő

A Tiszántúlon felhős, borult marad ma az ég, az ország többi részén ugyanakkor erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A keleti határvidék közelében elképzelhető gyenge eső, míg máshol szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, a hegyekben hózápor. Az északnyugati, északi szelet erős, a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 12 fok között alakul, bár a Tiszántúlon ennél hűvösebb lehet.

Felhős, esős időt jeleznek előre a hét további részére. Fotó: Getty Images

Az éjszaka második felében felhősödés kezdődik, ezzel együtt csupán kisebb záporokra, a hegyekben akár hózáporra kell számítani, számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz, elsősorban a Dunántúlon meg is erősödik az északnyugati szél. A levegő hőmérséklete késő estére 0 és 5, hajnalra mínusz 3 és plusz 3 fok közé hűl vissza. Holnap kelet felől megnövekszik a felhőzet, többnyire a Dunántúlon lehet még több-kevesebb napsütés. Helyenként kialakulhat zápor, hózápor, de a Tiszántúlon eső, a keleti határszélen havas eső is lehet. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon és az északkeleti országrészben viharos széllökésekre is számítani lehet. A nappali maximumok 4 és 10 fok között alakulnak.

Csütörtökön és pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég. Néhol zápor, hózápor sem kizárt, illetve az északi, északkeleti szél is megélénkül. Folytatódik a lehűlés, csütörtökön még 4-10, pénteken 3 és 8 fok közötti nappali csúcshőmérsékletet mérhetünk. Szombaton felhőátvonulások várhatók szórványos hózáporokkal, sokfelé erős, néhol viharos északi széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Vasárnapra napos időt jeleznek előre a meteorológusok, a gomolyfelhőkből ugyanakkor helyenként még kialakulhatnak hózáporok.Az északi, északkeleti szél többfelé erős lesz. Napközben a hőmérő higanyszála 3 és 9 fok közötti értékekig kúszik fel.