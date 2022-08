Ismét egyre melegebb lesz

Szerdán még borús, csapadékos időre számíthatunk, a hét második felétől azonban ismét fokozódik a kánikula - olvasható a Kiderül előrejelzéséből. Az ország nagy részében a hőmérséklet 30 fok felett lesz a következő napokban.

Folytatódik a melegedés

Szerdán napközben több-kevesebb napsütés és fátyolfelhők mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Záporok, zivatarok eleinte a keleti, északkeleti megyékben várhatók, miközben egyre nyugatabbra helyeződnek, így várhatóan az ország középső részén, valamint a Dunántúl keleti felén is megjelennek ilyen csapadékgócok. Az északi szél a Dunántúlon több helyen megélénkül, Sopronnál erős, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 31 fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.

A hét második felétől ismét fokozódik a kánikula. Fotó: Getty Images

A csütörtöki napon már kevesebb csapadék várható, a gomoly- és fátyolfelhők takarásából időnként kisüthet a nap. A melegedés azonban folytatódik, országszerte 33 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála. Néhol megélénkül az északi, északkeleti szél, de zivatarban erős vagy viharos széllökések is lehetnek.

A gomoly- és fátyolfelhők mellett pénteken több órára kisüt a nap. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatarban erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 13, 20 fok valószínű. Délután 28, 34 fokot mérhetünk.

Az előrejelzések szombatra és vasárnapra is záporokat, zivatarokat jósolnak országszerte, bár a nap is kisüthet hosszabb-rövidebb időszakoka. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12, 20 fokról általában 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.

