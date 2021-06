Ilyen meleg lesz a hétvégén

Napsütéses, forró időnk lesz a következő napokban, a hőmérő higanyszála elérheti a 35 fokot is. A tartós hőség miatt szombattól hőségriasztás is érvényben van - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Napokig marad a kánikula

Pénteken túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly- és fátyolfelhővel. Csapadékra az ország nagy részén nem kell számítani, a keleti határ közelében lehet egy-egy futó zápor. Csak kevés helyen élénkülhet meg a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Késő estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Szombattól hőségriasztás van érvényben. Fotó: Getty Images

Hasonlóan napos időre, többnyire kevés gomolyfelhőre számíthatunk szombaton is. A Tiszántúlra esetleg besodródhat egy-egy zápor, zivatar, másutt csapadék nem lesz. Az északkeleti, északi szél néhol időnként megélénkül. Délután 31-35 fok várható, a kánikula miatt ettől a naptól országszerte hőségriadó lép életbe. Vasárnap napközben is 35 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk, néhol zápor, zivatar előfordulhat. A meteorológiai előrejelzések szerint nem enyhül az idő a jövő hét első felében sem, 35 fokos maximumokra kell készülni hétfőn és kedden is.