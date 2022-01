Ilyen lesz az idő az év utolsó napján

Pénteken az ország egyre nagyobb részén süthet ki a nap, de az északkeleti megyékben továbbra is maradhatnak borult, párás, ködfoltos helyek. Ezeken a területeken szórványosan szitálás, kisebb eső is várható. Este a szélcsendes részeken ismét köd képződik, észak felől pedig fátyolfelhőzet sodródik az ország fölé. A nyugati, délnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 16 Celsius-fok között alakul, de északkeleten csupán 2 és 8 fok közötti értékekre számíthatunk - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Időnként élénk vagy erős széllökésekben, szitálásban és enyhe esőzésben is részünk lehet az év utolsó napján. Fotó: Getty images

Így indul az új év

Szombaton, az új év első napján gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, és emellett többórás napsütésben is részünk lesz. Ám Északkeleten (főként Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térségében), valamint az éjszaka képződő köd feloszlásáig délnyugaton is tartósabban felhős, borult maradhat az idő. Napközben nem várható számottevő csapadék. Délutánra többnyire 10-14 fokot mérhetünk, de a felhősebb északkeleti tájakon akár több fokkal hidegebb is lehet.

Jelentős mennyiségű csapadékra vasárnap sem kell készülnünk, a délire, délnyugatira forduló szél azonban az Észak-Dunántúlon megélénkül. Hajnalban általában -4 és +4 fok között alakul a hőmérséklet, míg a délutáni órákban a napos tájakon 7-12, a tartósan borult, párás, ködös részeken pedig 2-6 fok várható.