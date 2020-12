Így alakul a következő napok időjárása

Ma folytatódik a borongós, szürke idő, kezdetben a Viharsarokban viszont akár a nap is kisüthet átmenetileg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint napközben a Kőszegi-hegység kilóghat a rétegfelhőzetből. Hegyvidéki tájaink zöme azonban továbbra is felhőbe burkolózik, ott zúzmarás ködre kell számítani. Helyenként szitálás, a déli megyékben délelőtt néhol gyenge intenzitású eső is lehet. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Késő este 1, 4 fok közé hűl le a levegő.

Jobb lesz magunkkal vinni az esernyőt a következő napokban. Fotó: Getty Images

Éjjel folytatódik a borult idő, a Nyugat-Dunántúlon köd is képződhet. Helyenként előfordulhat szitálás. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de a Kisalföldön a délkeleti szelet élénk lökések is kísérhetik. A hőmérséklet késő este és hajnalban is általában 1 és 4 fok között alakul.

Gyenge eső és szitálás

Kedden többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Az északi megyékben, illetve a Dunától keletre többfelé várható eső, másutt helyenként lehet gyenge eső, szitálás. A déli, délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között valószínű, északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel.

Több órára is kisüthet a nap

Szerda eleinte erősen felhős, vagy borult idő várható, majd napközben az északkeleti tájak kivételével átmenetileg szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, több órára a nap is kisüthet. Estétől azonban mindenütt ismét beborul az ég. Keleten, északkeleten eső előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között valószínű, északkeleten lesz hűvösebb, délnyugaton enyhébb az idő.