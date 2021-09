Hűvös, szürke napunk lesz

A megmaradt felhőzet csütörtökön gomolyosodik, illetve máshol is képződnek gomolyfelhők. A délután második felében fátyolfelhőzet is sodródik fölénk, amely északkeleten meg is vastagszik, számottevő csapadékra azonban nem kell készülnünk - derült ki az Országos Meteorológiai Intézet előrejelzéséből.

Ma még igazi őszi időnk lesz, de hétvégére visszatér a meleg.

Fotó: Getty Images

Erős széllökésekre is készüljünk

A nyugatira, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérik majd. A legmelegebb órákban 16 és 21 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk, de északkeleten ennél 1-2 fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.

h i r d e t é s

Pénteken néhány órás napsütésre mindenütt számíthatunk, záporok elsősorban északkeleten alakulhatnak ki. Az északnyugatira forduló szelet erős, az északi, északkeleti országrészben pedig akár viharos lökések is kísérhetik. A délnyugati határ közelében ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt maradhat a légmozgás. Estére viszont már mindenhol lecsillapodik a szél. A maximum-hőmérséklet 17-24 fok körül alakul.

Hétvégére melegedés jön

Szombaton jellemzően napos, derült idő várható. Reggelre pára- és ködfoltok képződhetnek, csapadék viszont nem valószínű. A hajnali 2-12 fokról délutánra 19-26 fokig is melegedhet a levegő. Vasárnap is alapvetően napos, csapadékmentes napunk lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 7-14 fokok után délután már akár 21-27 fokot is mutathatnak a hőmérők.