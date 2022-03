Humánmeteto: kétféle fejfás is gyötörheti

Csütörtökön markáns változás nem történik az időjárásban, de a magasban kisebb lehűlés zajlik, amely hatással lehet az arra érzékenyekre.

a délutáni hőmérséklet 20 fok körül alakul. Noha frontmentes hatások érvényesülnek, a magasban zajló néhány fokos hőmérséklet csökkenés a fokozottan érzékenyeknél újabb tüneteket válthat ki. A tartósan frontmentes, mégis szokatlan helyzettel kapcsolatosan jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes Csütörtökön is pompás napunk lesz, a napsütéses idő tovább folytatódik, csapadék nem várható,Noha frontmentes hatások érvényesülnek, a magasban zajló néhány fokos hőmérséklet csökkenés a fokozottan érzékenyeknél újabb tüneteket válthat ki. A tartósan frontmentes, mégis szokatlan helyzettel kapcsolatosan jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást

Csütörtökön nem a migrénes, hanem a görcsösfejfájásjöhet elő. Fotó: Getty Images

Gyenge hidegfronti hatás a magasban

Meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy reggel még midig tapasztalhatnak kopásos ízületi bántalmakat azok, akik erre hajlamosak, de már jóval rövidebb ideig, és a tünetek is enyhülnek némileg. Ha mostanában vérnyomás-ingadozással küzdött a délelőtti órákban, akkor erre most is számítania kell, ugyanis nagyon gyorsan fog melegedni a levegő a napsütés hatására.

A hidegebb idő miatt a korai órákban vastag ruházat javasolt, könnyen megfázhat ilyenkor. Délután már kellemesebb a hőérzet, az esernyőkre sem lesz szükség. Hasznos lehet egy kis mozgás, séta a friss levegőn! Az UV-sugárzás mérsékelt, de a fokozottan érzékeny, nagyon fehér bőrrel rendelkezők bőre megpirulhat a tartós napon tartózkodás során.

A mogyoró, az éger, a ciprusfélék és a nyár pollenje közepes koncentrációban van jelen a levegőben, a napos, száraz időben még több virágport bocsátanak ki a növények. A délutáni órákban lesz a legmagasabb a pollenkoncentráció, és egyre erősebb tünetekre számíthatnak az allergiások.