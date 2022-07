Humánmeteto: hidegfront izomgörcsökkel

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint szombaton a kánikula okozta terhelést egy másik markáns hatás váltja fel, ami szintén nagy igénybevételt jelent!

Szombaton az éjjel érkező hidegfront hatása érvényesül, országszerte jelentős és hirtelen változásra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős az idő, többfelé csapadék is várható, és a hőhullámot követően több fokos lehűlésre is készülni kell. Lesz, ahol csak 23, 24 fok körüli délutáni hőmérsékleteket mérhetünk.

Szombaton Görcsös eredetű fejfájás léphet fel. Fotó: Getty IMages

A frontra érzékenyek egész nap tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket. Görcsös eredetű fejfájás, illetve átmenetileg erős migrén léphet fel, melyet megerősödő szél is fokozhat. Mindemellett izomgörcsök, hasi panaszok jelentkezhetnek, ingerült, feszült lehet egész nap. Ha a keringési rendszer panaszaival él, vagy vérnyomásproblémával küzd, akkor önnél is rosszullét jelentkezhet, és a szívbetegek panaszai is erősödhetnek. Ők a legveszélyeztetettebb csoport, de most akár az egészséges szervezetet is nagy terhelés érheti.

Az izom- és hasi görcsök mellett a kismamáknál is felléphetnek erőteljesebb görcsök - amennyiben az érintettek közé tartozik, mindenképpen kerülje a megerőltető tevékenységeket!

A megerősödő szél jelentősen ront a hőérzeten, a csapadékos területeken pedig mindez tovább erősödik. A mért értékeknél több fokkal alacsonyabban alakul az érzett hőmérséklet, és ha nem öltözik a körülményeknek megfelelően, akkor fennáll a megfázás veszélye is!

A közlekedésben az erős, olykor viharos lökésekkel kísért szél csökkenti a járművek menetstabilitását, a záporok területén nedvessé váló útburkolaton pedig megnövekszik a féktáv. A balesetek elkerülése érdekében tartson nagyobb követési távolságot, vezessen lassabban és körültekintőbben!