Humánmeteo:nehéz nap vár a szívbetegekre

Kedden nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben, melegszik az idő. Reggel viszont kifejezetten hűvös lesz, de a sok napsütés hatására a hőérzete a délelőtt folyamán gyorsan javul. Ez a gyors melegedés azonban okozhat panaszokat, akár intenzíveket is, ha fokozottan érzékeny. A rendkívül gyakran és gyorsan változó időjárás szervezetünk védekezőképességét is próbára teszi: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Kíméljék a szervezetüket a szívbetegek

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a melegfrontra fokozottan érzékenyeknél migrén,fejfájásis jelentkezhet. Emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási problémák is ronthatják a munkavégző-képességünket. A napsütés azonban pozitívan hat a teljesítőképességre, ellensúlyozza a panaszokat. A koncentrálóképességünk jelentősen romolhat, a munkahelyünkön is szétszórtabbak lehetünk a szokásosnál.

A szívbetegek szervezetét megviselheti a nagy hőingás. Fotó: Getty Images

Többfelé nagy lesz a napi hőingás, a szívbetegek és a vérnyomás-panaszokkal élőkre nehéz nap vár. A fenti betegségekben szenvedők a stresszhatásokat és a fizikai megterhelést, sportolást is kerüljék a következő napokban.

A hűvös reggelen nagy lesz a megfázásveszély, a gyors melegedés után viszont már nyárias hőmérsékletekre van kilátás. Éppen ezért a réteges öltözet elengedhetetlen, jól variálható ruhadarabokra lesz szüksége. Amennyiben kopásos eredetű ízületi bántalmakkal küzd, akkor szintén ajánlott arra készülnie hogy a panaszai erősödnek. A szabadtéri tevékenységeknek kedveznek a körülmények.

A napos déli órákban az UV-sugárzás általában megközelíti az erős fokozatot. Az érzékeny bőrűek legalább 30-as faktorszámú naptejet használjanak még akkor is, ha nem kifejezetten napoznak, hanem csak hosszabb időt töltenek a szabadban. A déli órákban mindenkinek ajánlott védekezni a káros sugarak ellen.

Az allergiások sajnos nem számíthatnak könnyű időszakra, a melegedő időben továbbra is intenzíven szórja pollenjét a nyírfa, a tölgy és a platán is. A szabadtéri tevékenységek alatt az érzékenyek messze kerüljék el az erdőket, réteket, mezőket, a kirándulásokat pedig inkább a hegyek térségébe tervezzék. Próbáljuk megakadályozni a virágpor bejutását a lakásba, délután egyáltalán ne szellőztessünk, és használjunk vastagabb függönyöket a nyílászárók előtt.