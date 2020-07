Humánmeteo: villámárvizek jöhetnek

Szombaton egy sekély ciklon alakítja hazánk időjárását. A ciklon országszerte változékony időt okoz és több fokos lehűlést hoz - tájékoztat a Meteo Klinika. A csapadék eső, záporok és zivatarok formájában érkezik, de heves zivatarokra, felhőszakadásra és özönvíz szerű esőre is fel kell készülni. Nem kizárt az sem, hogy a délnyugati területeken 24 óra alatt 70-100 mm csapadék eshet.

Ne csodálkozzunk, ha a holnapi időjárás miatt felkelni sem lesz erőnk. Fotó: Getty Images

Mindez hidegfrontra jellemző tünetek okoz: a görcsösfejfájásmellett izom-és hasigörcsök jelentkezhetnek, de a vérnyomás-ingadozástól és keringési panaszoktól is sokan szenvednek majd. Az idősek és krónikus betegek ezen a napon lehetőség szerint kerüljék a fizikai terhelést és inkább pihenjenek. A fényszegény idő mentálisan is komoly gondot okoz, azokon a tájakon, ahol egész nap borult lesz az ég a fáradékonyság és a levertség is gyakori lesz.

Talán az allergiások fognak egyedül örülni a holnapi időnek, mivel lecsökken a pollenszint, a kültéri allergén gombák spóraszáma azonban több helyen eléri a magas, nagyon magas szintet.

Ha egy mód van rá, kerüljük az autózást, mivel a balesetveszély nagy lesz, az özönvízszerű esőzés villámárvizeket okozhat, amely komoly gondot jelent a közlekedés során. Ha mégis volán mögé ülünk, vezessünk fokozott figyelemmel!