Humánmeteo: vigyázni kell reggel!

Vasárnap nem érkezik a térségünkbe front, de kisebb változás lesz tapasztalható az időjárásban: a szombathoz képest pár fokot visszaesik a délutáni hőmérséklet, és a felhők is gyakrabban zavarhatják a napsütést. Ami nem változik viszont, az az, hogy reggel most is nagy megfázásveszélyre kell készülni! A hűvösebb, időnként nyirkos időben jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Reggel most is nagy megfázásveszélyre kell készülni. Fotó: Getty Images

Az esetleges ízületi panaszai a reggeli órákban ígérkezhetnek erősebbnek. A kopásos tünetek miatti végtagfájdalmakat egy kímélő reggeli átmozgatással mérsékelhetjük, de délutánra egyébként is javulás várható. Azonban ha fokozottan érzékenyek vagyunk, akkor a melegedés idején múló rosszullét jelentkezhet és ingadozhat a vérnyomásunk is. Ilyen esetekben nem javasolt megerőltető tevékenységeket végezni, próbáljunk inkább nyugodt körülményeket teremteni magunk körül. A migrénünk is előjöhet, keleten lehetnek erősebbek a tünetek.