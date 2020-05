Humánmeteo: veszélyes lesz a vasárnap

Holnap a hidegfrontra érzékenyek körében görcsös panaszok jelentkezhetnek, általános lehet a fejfájás, a hasi-és izomgörcsök - írja a Meteo Klinika. A szív- és keringési rendszer megbetegedéseivel küzdők vérnyomás-ingadozást, keringési panaszokat és gyakori rosszullétet tapasztalhatnak. A megterhelő élettani helyzetben intenzív tünetek jelentkezésére is fel kell készülni, ezért az idősek és a krónikus betegek lehetőség szerint kerüljék a fizikai terhelést és pihenjenek többet.

Az időjárás-érzékenyek fokozott veszélyben vannak vasárnap. Fotó: Getty Images

Az északnyugati irányú szél nagy területen megerősödik, sőt most viharos erősségű széllökésekre is fel kell készülni. A viharossá fokozódó légmozgás további terhelést ró a szélre érzékenyek szervezetére: a front okozta tünetek fokozódhatnak, emellett ingerlékenység és nyugtalanság is felléphet.

Óvatosnak kell lenni az utakon

Az allergiások viszont most fellélegezhetnek, ugyanis a csapadék és a szél hatására javul a pollenhelyzet és csökken a pollenterhelés. A levegő minősége szintén javul a következő napokon. A közlekedés során a nedves útszakaszok és a viharos oldalszél okozz a fő veszélyt. A csapadék hatására nedvessé vált utakon megnő a féktáv, a viharos oldalszél ronthat a gépjármű menetstabilitásán, így a balesetek elkerülése érdekében tartsunk nagyobb követési távolságot, és vezessünk a megszokottnál lassabban.