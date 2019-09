Humánmeteo: vegyük elő a vastag pulóvert

Csütörtökön folytatódik a frontmentes idő, ráadásul melegszik a levegő, ami sokak számára kedvező közérzetet biztosít - írja a Meteo Klinika. A napsütés hatására élénkebbek, vidámabbak lehetünk, javul a fizikai és a szellemi teljesítőképesség is. Ugyanakkor reggel a hűvös időben a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők végtagfájdalmakat tapasztalhatnak. Napközben gyorsan melegszik a levegő, nagy lesz tehát a napi hőingás, ami kisebb keringési és szívproblémákat okozhat. Ha érzékenyek vagyunk rá, akkor vérnyomás-ingadozás, szaporább szívverés jelentkezhet, ebben az esetben nem tanácsos megterhelő fizikai munkát végeznünk.

A hűvös reggelen növekszik a megfázásveszély is. Fotó: iStock

A hűvös reggelen növekszik a megfázásveszély is, készüljünk vastagabb pulóverrel, ha a szabadban töltjük a korai órákat. Immunrendszerünket idénygyümölcsökkel is erősítsük, a vitaminok mellett magas ásványianyag-tartalmuk révén is támogatják a védekezőképességünket. Az őszibarack, a szilva és a körte, a zöldségfélék közül például a paradicsom és az uborka magas víztartalmuknak köszönhetően a szomjat is kiválóan oltják, nem terhelik meg az emésztőrendszert sem.