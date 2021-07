Humánmeteo: vasárnap fokozódik a kánikula

Vasárnap sem érkezik front, de romlik az élettani helyzet, és fokozódik a szervezetét érő terhelés. Főként a fülledtség és változékonyság okozhat panaszokat, ugyanis növekszik a páratartalom, és szórványos zivatarok előfordulására is készülni kell. Emellett erősödik a felmelegedés, a 35 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet! A fülledt meleghez köthető panaszokról és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fokozódik a kánikula. Fotó: Getty Images

A fejfájás, a kialvatlanság szinte mindennapos lett, a kisgyerekek nyűgösek, a türelmetlenség, ingerlékenység is általánossá vált. Különösen abban az esetben számítsunk nehéz időszakra, ha keringési problémákkal küszködünk. Ebben az esetben a délutáni órákban vérnyomás-ingadozást, rosszullétet és légszomjat is tapasztalhatunk, és a tünetekre még hétfőn is számítani kell. A zivatarok idején az asztmások állapotában átmeneti romlás állhat be.

A szabadtéri programok során ügyeljünk arra, hogy az érzett hőmérséklet még a mért, 30-33 fok körüli értékeknél is több fokkal magasabb lesz, a tűző napon akár napszúrást is kaphat. Szellős, de jól takaró ruhadarabokat viseljen, amik az erős, nagyon erős UV-sugárzástól is óvják a bőrét, a déli órákban pedig lehetőleg ne tartózkodjon huzamosabb ideig a tűző napon.