Humánmeteo: változékony lesz a kedd

Kedden sem pihenhet a szervezetünk, több tünet is jelentkezhet akár egy időben is - írja a Meteo Klinika. Ezzel együtt délután ismét fülledtebbé válik az idő. Amennyiben szívbetegséggel, illetve vérnyomásproblémákkal küzdünk, akkor a kialakuló légköri helyzet okozhat kellemetlen perceket.

Több tünet is jelentkezhet akár egy időben. Fotó: Getty Images

Nem érkezik front és nem várható hőség sem, ennek ellenére a fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, légszomj, rosszullét is jelentkezhet. Az idősek, a keringési panaszokkal élők és a szívbetegek is pihenjenek sokat, különösen a legmelegebb déli órákban, a megerőltető tevékenységeket is inkább halasszák későbbre.

Az élénk szél frissítőleg hathat, de ha fokozottan érzékenyek vagyunk, akkor enyhe fejfájást, nyugtalanságot tapasztalhatunk, a gyerekek is szétszórtabbak, figyelmetlenek lehetnek. Mindez a zivatarok által érintett tájakon is gyakori lehet, főként a vihar érkezése előtt válhatunk feszültté, ingerlékennyé. A zivatarok idején az asztmások állapota is romolhat, ők próbálják zárt térben átvészelni a mozgalmasabb órákat és erre az időre pihenjenek le.