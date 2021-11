Humánmeteo: újabb kettősfront érkezik

Vasárnap a többnyire borult, csapadékos időnk lesz, és közben kettősfronti hatás is érvényesül, amely a nyugati, északnyugati területeken lesz a legintenzívebb. Többfelé kiadós csapadék is hullhat, a magasabban fekvő tájakon és nyugaton pedig havas esőre és havazásra is készülnünk kell. Még az előző frontot sem tudtuk kipihenni, máris itt a következő. Az egyre erősebben jelentkező tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Keringési panaszokat és fejfájást hoz az újabb kettősfront.

Fotó: Getty Images

Alvászavaraink is lehetnek

Akár a hideg-, akár a melgefrontra vagyunk érzékenyek, a kettősfront szinte biztosan fejfájást, a rossz közérzetet, valamint alvászavarokat okoz majd. A szív- és érrendszeri betegségekkel küzdőknek is nehéz lesz ez az időszak: vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak. A csapadékos időben felerősödhetnek az ízületi fájdalmak is.

Javul a levegőminőség

A csapadék és a változékony idő jót tesz a levegőminőségnek, tartósan alacsony a légszennyezettség. Egy ideig nem is várható jelentős romlás ezen a téren, de a jövő hét második felében már helyenként feldúsulhatnak a szennyezőanyagok.