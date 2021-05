Humánmeteo: újabb hidegfront érkezik

Pénteken egy gyenge hidegfront halad át a térség felett. Átmenetileg megnövekszik, majd északnyugat felől csökken is a felhőzet, de a változóan gomolyfelhős időben elszórtan záporok kialakulására is számítani kell. Délutántól megerősödik a szél, nagyon összetett légköri helyzetre kell készülni! Az időjárás változása terhelést jelent a szervezetünknek, erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Görcsös fejfájás jelentkezhet

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a fokozódó görcshajlam nemcsak izom- és hasi görcsök, hanem görcsösfejfájásformájában is jelentkezhet. A középső országrészben és a Dunántúlon ezek a tünetek még intenzívebbek lehetnek, és mellettük még ingerlékenység és nyugtalanság is felléphet. A szívbetegek állapota is romolhat (de inkább csak kisebb mértékben), nekik érdemes sokat pihenni és kerülni a megterhelő tevékenységeket.

Sokaknak okozhat görcsös fejfájást a holnapi időjárás. Fotó: Getty Images

A szabadban sokfelé csökken a komfortérzet, illetve az érzett hőmérséklete is a mért értékek alatt alakulhat. Különösen a Kisalföldön fontos az előző napokhoz képest vastagabb öltözet, habár nagy lehűlés nem várható. Ebben a változékony időszakban az immunrendszere is legyengülhet, éppen ezért ügyeljen a napi elegendő mennyiségű vitamin bevitelére. A front előtt a fellépő fülledtség is megterhelő lehet.

A kialakuló zivatarok területén az asztmások állapotuk romlására számíthatnak, nekik is sok pihenés ajánlott. A szeles, változékony időben romlik a komfortérzet, ingadozó az érzett hőmérséklet. Záporok, zivatarok is előfordulnak, szükség lehet az esernyőkre!

Az UV-sugárzás változékonyan alakul: a front mögötti napos időben nagyon erős lesz, fontos megfelelő hangsúlyt fektetni a bőrvédelemre! A pollenterhelés átmenetileg mérséklődik, de ha a pázsitfűfélékre vagy a platánra allergiás, akkor elsősorban keleten eleinte még kissé fokozódhatnak a tünetei.