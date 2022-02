Humánmeteo: újabb front rontja el a hétvégét

Vasárnap kezdetben gyengébb, majd egyre erősödő melegfronti hatás várható. Csapadék csak este, éjszaka érkezik. Eleinte előbukkan a nap, majd délután már a felhőké lesz a főszerep. A fronthatás országszerte jellemző lesz. A melegfronthoz köthető légköri változásokhoz kapcsolódóan jelentkező tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Álmatlanság és migrén is gyötörhet minket. Fotó: Getty Images

Megfájdul a fejünk a széltől

Hajnalban sokfelé intenzív kopásos ízületi panaszok is felléphetnek, az érintetteknek javasolt egy kímélő tornával kezdeni a napot. Az idő előrehaladtával egyre többen tapasztalhatnak migrénes fejfájást, amelyet az élénk, olykor erős szél még tovább fokoz. Álmatlanság, alvászavarok, nyugtalanság is jelentkezhet. Jelentősen csökkenhet a koncentrációsképességünk, valamint felerősödhetnek a különféle gyulladásos panaszok is. Az élénk, erős légmozgás hatására ingerlékenységet, ok nélküli feszültséget is tapasztalhatunk. Délután a felhősebb idő kissé kedvetlenebbé is teheti az érzékenyebbeket.

Rendkívüli terhelés éri a szervezetet

Szombaton még hidegfront hat a szervezetünkre, vasárnap egy melegfront miatt növekszik az igénybevétel, majd 24 órán belül egy újabb hidegfront érkezése várható. Ez az extrém változékonyság rendkívüli terhelést jelent, ezért próbáljunk sokat pihenni, kíméljük magunkat. Az alvásra is ajánlott nagy gondot fordítani, habár most nagy eséllyel alvászavarokkal is küzdhetünk.

A következő napokban is rendkívül változékony időben lesz részünk, így ajánlott felkészíteni szervezetünket a folyamatos igénybevételre. A pollenszint növekszik: egyre több van a levegőben a mogyoró és az éger virágporából. Tüsszögés, szemviszketés jelentkezhet az allergiásoknál.