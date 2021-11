Humánmeteo: újabb front okozhat kellemetlenségeket

Szerdán frontmentes nap vár ránk, átmenetileg megszűnik a csapadék és több-kevesebb időre a nap is kisüt. A javulás azonban csak rövid életűnek ígérkezik, estétől már ismét egy front okozza a bajokat. A magassági melegedés és az újabb, közelgő front okozta panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az időseket és szívbetegeket terheli meg leginkább

A változékony időjárás elsősorban az időseket és a szívbetegeket terhelheti meg. Ha az érintettek közé tartozunk, akkor lehetőleg kerüljük a délutáni órákban a komolyabb fizikai igénybevételt és próbáljunk pihenni egy kicsit. Többen tapasztalhatnak alvászavarokat, napközben pedig fáradtságot, tompaságot.

Sokaknálfejfájásvagy migrénes roham is jelentkezhet. Fotó: Getty Images

Rendkívüli mértékben fokozódik a migrénhajlam, így míg tegnap inkább a görcsös, szerdán már a migrénes fejfájás kerül előtérbe. A panaszok az egész nap hangulatát elronthatják, sőt, még este is intenzíven jelentkezhetnek, emiatt álmatlanság is felléphet az erre érzékenyeknél. A dekoncetráltsághoz köthetően a teljesítőképesség is csökken, a délutáni óráktól kezdve pedig a hangulatunk is negatív irányba változhat.

A kinti programoknak most kedveznek a feltételek, csapadék nem várható. Ugyan a szél csökkenti pár fokkal az érzett hőmérsékletet, de megfelelő öltözet mellett érdemes eltölteni némi időt a friss levegőn.