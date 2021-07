Humánmeteo: trópusi idő jön

Hétfőn sem érkezik front, de tovább fokozódik a meleg, délen már akár 37 fokot is mérhetünk. A fülledtség is jelen lesz, ami főként a délután kipattanó zivatarokban mutatkozik meg. A viharok azonban nem felfrissülést hoznak, a trópusi jellegű idő egy újabb terhelést ró ránk! A fülledtebb napokon tapasztalható tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Trópusi idő jön. Fotó: Getty Images

Az egyre nagyobb területen tapasztalható forróság már nemcsak a legyengült vagy idős szervezetet veszi igénybe, hanem a fiatal, egészséges embereket is. A nappali kánikula mellett az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, folyamatos hőstressz alatt állunk. Légszomj, fulladás is jelentkezhet, az esetleges zivatarokban pedig az asztmások tünetei erősödhetnek fel.

Az izzadás során rengeteg folyadékot veszítünk, pótlásáról ásványvízzel, gyümölcsteával, gyümölcslevesekkel és lédús zöldségekkel, gyümölcsökkel gondoskodjunk, a folyadékigény testtömegtől függően akár 3-4 liter is lehet naponta, a fizikai munkát végzőknek pedig akár ennél is több. Ennek elmulasztása a kiszáradás mellett akár hőgutát is kiválthat, emellett a napszúrás veszélye is fokozottan fennáll!