Humánmeteo: tovább melegszik az idő

Csütörtökön 2-3 fokkal esik vissza a maximumhőmérséklet a szerdaihoz képest, emellett az élénk szélnek is lesz némi frissítő hatása. Ez csak egy napig tart, péntektől ismét melegedésre kell számítani. Tartós kánikula okozza most a legtöbb panaszt, a keringési panaszok rendkívül meg fognak szaporodni! A frissebb, de még mindig meleg időben jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A nyugati országrészben enyhülnek a tünetek

Napközben eleinte még a távozó front mögött lesznek front jellegű hatások, de csak enyhébb panaszokat tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Az érzékenyebbeknél kisebbfejfájásjelentkezhet napközben, illetve fokozódhatnak a görcsös panaszok. Egész nap fogyasszunk a megszokottnál több folyadékot, főleg szénsavmentes ásványvizet vagy csapvizet.

A mostani légköri helyzet nyugaton most nem okoz erős tüneteket, a fáradékonysággal és migrénnel küzdők errefelé pozitív változásokat tapasztalhatnak. Megszűnnek az alvászavarok, javul a teljesítőképesség is, azonban kissé fokozódhat az ingerlékenység is.

A tartósan derült időben akár a nagyon erős fokozatot is megközelítheti a sugárzás. Az érzékenyebb bőrűeknek legalább 40-es naptej használata javasolt, de mások is rendszeresen kenjék a bőrüket megfelelő fényvédő szerekkel! Az allergiahelyzet nem javul számottevően, sőt, már a kenderfélék és a parlagfű is okozhatnak intenzívebb tüneteket.