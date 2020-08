Humánmeteo: tovább kínoz a hőség

Szerdán fronthatás nem érvényesül a Kárpát-medence területén, de tovább tart a kánikula, ami jelentős megterhelést jelent szervezetünkre. A tartós meleg bárkit kimeríthet, ha pedig a szívbeteg vagy a keringési rendszer betegségeivel küzd, akkor fokozottan veszélyeztetettnek számít - figyelmeztet humánmeteorológiai előrejelzésében a MeteoKlinika.

Figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, bőrünk és szemünk védelmére, mert holnap is erős lesz az UV-sugárzás és nem tágít a hőség. Fotó: Getty Images

Tompábbak és fáradtabbak lehetünk

Gyakran tapasztalhatunk fáradtságot, tompaságot, romolhat az összpontosító-képességünk is. Ha nagyvárosban élünk, akkor már az éjszakák sem hoznak felfrissülést, alvászavarok, kialvatlanság jelentkezhet. Esetleges fejfájásunkat is okozhatja a meleg, a kellemetlenségek miatt pedig nyűgösebbek, ingerlékenyebbek lehetünk a megszokottnál. Ezért, amikor csak tudunk, pihenjünk le egy hűvös szobában, még ha csak pár percre is - jót fog tenni.

A nagy melegben sok folyadékot vesztünk, ami komoly veszélyeket rejt magában, ezért elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékutánpótlás. A cukros üdítők, koffeines italok helyett válasszuk a hűs limonádét, a frissítő zöldteát, mentával ízesített gyümölcsleveket. Étkezés során is pótolhatjuk a kiizzadt vizet: hideg gyümölcsleves, lédús zöldségek formájában, a parfék is kitűnőek erre a célra. Többen emésztési zavarokkal is küzdhetnek. Kerüljük a nehéz, zsíros, fűszeres ételeket, a vörös húsokat, puffasztó hüvelyeseket; inkább salátákat, halat fogyasszunk.

Nagyon erős lesz az UV-sugárzás

Ha tehetjük, a déli órákban tartózkodjunk hűvös helyen, a lakást is sötétítsük be, mert nagyon gyorsan átmelegszik. Kerüljük a nehéz fizikai munkát, a sportokat, de főképp a déli órákban minden olyan tevékenységet, melyet a szabadban kell végezni, ugyanis nagyon erős UV-sugárzás várható szerdán. Ha elengedhetetlen, hogy kint legyünk a szabadban, akkor legalább 40-es faktorszámú fényvédővel védjük bőrünket, a napszúrás elkerülése érdekében pedig viseljünk könnyű sapkát, kalapot. A szemünk egészségét óvjuk UV-szűrős napszemüveggel. A kisgyerekre, idősekre a szokottnál is körültekintőbben figyeljünk. A szabadban tartózkodás nemcsak az UV-sugárzás, de a pollen miatt sem ajánlott, egyre emelkedik a csalánfélék és a parlagfű pollenszórása. Az allergiások fokozottan figyeljenek az óvintézkedések betartására.